Mercato : deux ou trois arrivées cette semaine ?

L'OM pourrait enregistrer plusieurs arrivées, dans les prochains jours. Les dirigeants souhaiteraient passer la vitesse supérieure dans leur mercato.





D'après les renseignements obtenus par La Provence, l'OM espère parvenir à décrocher deux à trois signatures, cette semaine. Ruben Blanco pourrait constituer l'une d'entre elles, tandis que les dossiers de Jonathan Clauss et de Nuno Tavares se seraient refroidis. Les exigences de Lens (10 millions d'euros) seraient jugées trop importantes pour le premier, qui approche les trente ans, et le second ne serait pas convaincu par l'idée de rejoindre Marseille. Les dirigeants travaillent a priori sur d'autres pistes. Le quotidien évoque de possibles surprises, ces prochains jours.



Les dirigeants de l'OM tardent pour l'instant à concrétiser leurs contacts. Igor Tudor ne disposera pas d'un effectif complet pour le stage en Angleterre.