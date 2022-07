Mercato : Bakayoko d'accord avec l'OM ? La réponse

Tiémoué Bakayoko n'aurait pas trouvé d'accord avec l'OM comme cela a été rapporté. Le milieu de terrain ne devrait pas rejoindre Marseille.





Le nom de Tiémoué Bakayoko a été lié à l'OM, ces dernières heures. Daniele Longo, journaliste italien, indique toutefois qu'aucun accord n'a été trouvé avec le milieu de terrain. Pablo Longoria ne travaille apparemment pas à sa venue, comme cela a été rapporté par Foot Mercato.



Tiémoué Bakayoko sort d'une saison difficile avec Milan, qui ne souhaite pas le garder (en prêt), bien qu'il ait accepté une baisse de salaire pour rejoindre le club lombard. Et Chelsea n'envisage pas non plus de l'intégrer à son effectif.