Mercato : Alvaro aux Tigres avec Gignac et Thauvin ?

Alvaro Gonzalez devrait suivre le chemin tracé par André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, au Tigres. L'Espagnol se serait entendu avec les Tigres.





Selon les informations rapportées par le compte Twitter @Fafhoo, des discussions sont en cours entre le club de Monterrey et le défenseur espagnol, en vue d'une prochaine signature. Un accord aurait même été trouvé et le natif de Potes s'apprêterait à traverser l'Atlantique pour s'engager avec la formation d'André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Le contrat envisagé porterait sur deux ans. L'Espagnol pourrait donc bientôt découvrir la Liga MX.



Alvaro Gonzalez possède pour l'instant un contrat avec l'OM portant jusqu'en 2024. Il a disputé 58 matchs de Ligue 1, depuis 2020.