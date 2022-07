Mercato : Bakayoko d'accord avec l'OM, mais...

L'OM aurait trouvé un accord avec Tiémoué Bakayoko. Igor Tudor ne serait toutefois pas emballé à l'idée de le recruter.





Selon les renseignements obtenus par Foot Mercato, les dirigeants marseillais se sont entendus avec Tiémoué Bakayoko, en vue d'un possible contrat portant sur quatre ans. Jorge Sampaoli avait donné son aval pour son recrutement, mais ce n'est a priori pas le cas d'Igor Tudor. Un rendez-vous serait prévu avec son agent dans les prochains jours pour tenter de faire avancer le dossier. Pablo Longoria, David Friio et Igor Tudor devraient y participer.



Valence penserait aussi à l'ancien international français. La saison passée, TIémoué Bakayoko n'a joué que 14 rencontres de Serie A, dont 5 comme titulaire, avec le Milan AC. Le club lombard ne souhaite pas le conserver une année de plus, comme le prévoyait le deal avec les Blues.