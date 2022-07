Mercato : ça n'avance pas avec Tavares ?

Les discussions ne progresseraient pas pour la venue de Nuno Tavares à l'OM. Arsenal ne veut pas inclure d'option d'achat dans son prêt.





Selon Fabrizio Romano, les négociations entre Arsenal et l'OM n'avancent pas concernant Nuno Tavares. Aucun accord ne serait en vue, étant donné que les Phocéens sollicitent un prêt avec option d'achat, et que les Gunners n'envisagent pas de mettre d'option. L'OM travaillerait déjà sur d'autres pistes. Le journaliste italien confirme par ailleurs que les dirigeants marseillais font de Jonathan Clauss leur priorité pour le côté droit de la défense.



Nuno Tavares parait ciblé par les Olympiens depuis plusieurs semaines. Le natif de Lisbonne avait été recruté pour 8 millions d'euros au Benfica, il y a un an.