Les mots de Tudor sur le mercato

Igor Tudor a lâché quelques mots sur le mercato de l'OM. Le Croate s'attend à voir arriver plusieurs renforts, ces prochaines semaines.





Face aux micros des journalistes, Igor Tudor s'est brièvement exprimé sur le mercato. Le technicien pense que d'autres signatures vont bientôt intervenir : "Le président a parlé du recrutement. On attend d'autres joueurs. Mbemba ? Je suis heureux. C'est un bon joueur. Il a fait un premier entraînement ce matin (samedi), il est heureux d'être à l'OM. Je me sens très bien ici, ça fait presque deux semaines. Maintenant, il faut compléter le groupe et continuer de bien travailler", a-t-il déclaré.



Les dirigeants phocéens paraissent pour l'instant travailler fort pour faire venir des latéraux.