Mercato : Bernardeschi proposé à l'OM ?

Federico Bernardeschi aurait été proposé à l'OM, avant de rejoindre le Toronto FC. L'Italien était arrivé au terme de son contrat avec la Juventus.





Selon les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi a été proposé à l'OM, en début de mercato. L'international italien (39 sélections, 6 buts), qui était libre de tout contrat après son départ de la Juventus de Turin, a finalement rejoint la MLS. Il défendra les couleurs du Toronto FC, où il retrouvera notamment un certain Lorenzo Insigne, ces prochaines saisons. Son nom avait déjà été lié au club phocéen en mars 2021.



Federico Bernardeschi a porté les couleurs de la Juventus entre 2017 et 2022. L'ailier droit a auparavant évolué sous la tunique de la Fiorentina et totalise 205 matchs de Serie A, sur l'ensemble de sa carrière.