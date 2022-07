Cardoze : "Il y aura entre cinq et huit recrues"

Jacques Cardoze s'est exprimé sur le mercato. Le directeur de la communication de l'OM admet qu'il faut se montrer patient et que la situation peut se débloquer d'un jour à l'autre.





Au micro de BFM Marseille, Jacques Cardoze a commenté le mercato réalisé par l'OM, cet été. Le dirigeant comprend les supporters, mais insiste sur la nécessité de se montrer patient : "Pablo (Longoria) l'a dit, c'est un mercato qui peut bouger à tout moment. Il faut s'attendre à ce que ça puisse se débloquer d'une journée à l'autre. Ça peut aller très vite, c'est un marché d'opportunité. C'est un mercato où il faut savoir être lent, patient. C'est toujours un moment angoissant pour les supporters, car on veut toujours avoir les meilleurs joueurs, mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler calmement", a-t-il déclaré. De nombreux mouvements pourraient avoir lieu, ces prochaines semaines : "La consigne et le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Mais oui, il y aura entre cinq et huit recrues, mais il peut se passer beaucoup de choses au niveau des arrivées et des sorties", a-t-il poursuivi.



Pour l'instant, l'OM a validé le recrutement de trois défenseurs axiaux avec Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba.