Mercato : une 3e offre pour Clauss ?

L'OM aurait formulé une deuxième offre pour Jonathan Clauss, qui aurait été refusée par le RC Lens. Une troisième serait dans les tuyaux.





Selon les renseignements formulés par L'Equipe, l'OM a transmis une nouvelle proposition à Lens, concernant Jonathan Clauss. Après une offre initiale de 5 millions d'euros, plus 1 million de bonus, les Phocéens ont proposé 6 millions d'euros, plus 1 million de bonus. Les Nordistes l'ont à nouveau refusée. Une nouvelle proposition serait dans les tuyaux et le dossier d'une alternative (dont le nom n'a pas filtré) aurait été ouvert. Les Phocéens paraissent bien faire du Français leur priorité pour concurrencer Pol Lirola.



Jonathan Clauss dispose d'un bon de sortie, cet hiver. Le RCL vise 10 millions d'euros pour le laisser filer.