Tudor : "Non, il n'y a aucune raison de s'inquiéter"

Igor Tudor a livré son analyse de la défaite concédée par l'OM contre Norwich (0-3). Le technicien croate n'est pas inquiet.





Face aux micros des médias, Igor Tudor a commenté la défaite concédée par l'OM face à Norwich. L'entraîneur phocéen admet qu'il fait beaucoup travailler ses joueurs, cet été : "Je ne suis pas satisfait dans le sens où on a perdu, personne n'aime perdre. Mais c'était important de donner des minutes à tout le monde. On a travaillé très dur pendant ces deux semaines, les jambes sont lourdes. Ce n'était pas facile. En première période, il n'y avait pas d'eau pour boire. Il y a eu un peu de vent, on a eu quelques problèmes. À la fin, les jeunes ont joué trente minutes. Mais j'ai vu plein de bonnes choses. Il y a des choses à travailler. On commence juste à changer de façon de jouer par rapport à la saison dernière, il faut s'adapter. Il faut du temps, mais je suis certain qu'on sera bons cette saison."





"Je suis le genre d'entraîneur qui aime bien faire de grosses préparations"

"Des raisons de s'inquiéter ? Non, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On débute à peine, on travaille très dur. Je suis le genre d'entraîneur qui aime bien faire de grosses préparations d'avant-saison pour en tirer des bénéfices plus tard. Rongier et Milik ? Ils seront prêts pour le prochain match. Les jeunes ? Nous avions des absents, des joueurs qui doivent arriver. On n'était pas au complet. On ne pouvait pas donner trop de minutes aux joueurs, donc c'était la bonne décision de faire jouer les jeunes. Certains peuvent peut-être avoir du temps de jeu cette saison. Mais seulement certains d'entre eux", a-t-il notamment confié aux médias présents.



Il est probable qu'il faille encore attendre plusieurs semaines pour voir une esquisse du vrai visage de cet OM.