Mercato : le prix demandé pour Caleta-Car

L'OM aurait fixé le tarif de Duje Caleta-Car à 10 millions d'euros, ce mercato.





Selon les renseignements obtenus par La Provence, l'OM est disposé à laisser Duje Caleta-Car partir en échange d'un chèque de 10 millions d'euros, cet été. Un montant quasiment deux fois inférieur à celui auquel il a été recruté, en 2018. Cela s'explique par le fait qu'il arrive à un an du terme de son contrat, et aussi par le fait qu'il ne soit pas toujours parvenu à se montrer régulier. Le trio Jacques-Henri Eyraud, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta n'a définitivement pas fait de bonne affaire, durant son passage à l'OM. L'essentiel de l'argent investi par Frank McCourt n'a pas été récupéré lors des départs.



Comme indiqué plus tôt, Pablo Longoria n'exclurait pas d'envoyer Duje Caleta-Car en réserve, pour le pousser à partir, ce mercato.