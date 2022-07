Mercato : Saliba a prévenu Arsenal !

William Saliba entend bien tenter sa chance à Arsenal, cet été. Le défenseur aurait toutefois prévu de demander son transfert s'il n'obtenait pas un statut de titulaire.





Selon les informations obtenues par The Independent, William Saliba a décidé de rester chez les Gunners, cet été. Le natif de Bondy pourrait toutefois changer d'avis si Mikel Arteta choisissait de ne pas le titulariser, ces prochaines semaines. Le joueur pourrait alors demander son transfert. L'Atlético Madrid et l'OM seraient toujours attentifs à sa situation. Et ce même si le club phocéen parait lui avoir trouvé un successeur avec Chancel Mbemba.



William Saliba a été recruté par Arsenal pour 30 millions d'euros, en 2019. Mikel Arteta ne l'a depuis jamais fait jouer...