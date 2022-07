Mercato : ça se complique pour Clauss

L'OM n'est pas le seul à s'intéresser à Jonathan Clauss. Après Chelsea, Manchester United penserait à lui pour le côté droit de sa défense.





Selon les renseignements communiqués par The Evening Standard, Manchester United voit en Jonathan Clauss le successeur potentiel d'Aaron Wan-Bissaka, dans son effectif. Les Mancuniens pourraient formuler une offre au RC Lens, dans les prochains jours. Or ils disposent des moyens pour s'approcher des exigences formulées par les Nordistes, qui attendraient 15 millions d'euros pour le laisser partir. Si l'information se vérifie, l'OM pourra basculer sur des alternatives, alors qu'il n'aurait proposé que 5 millions d'euros et des bonus pour l'international français.



Âgé de 29 ans, Jonathan Clauss a aussi été lié à l'Atlético Madrid, ces dernières semaines.