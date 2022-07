Mercato : un intérêt de l'OM pour Nicolas Pepe ?

L'OM figurerait dans la liste des clubs intéressés par Nicolas Pepe. Arsenal attendrait près de 30 millions d'euros pour laisser partir l'international ivoirien.





Selon les renseignements recueillis par le Daily Mail, Arsenal souhaite se débarrasser de Nicolas Pepe, cet été. Et l'OM, comme Leeds United et le FC Séville, penserait à lui pour leur secteur offensif. L'information est à prendre avec des pincettes, dans la mesure où le natif de Mantes-la-Jolie évolue plutôt sur le côté droit, alors que Pablo Longoria cherche un ailier gauche. Les Gunners attendraient environ 30 millions d'euros pour son transfert et les Sévillans seraient disposés à en aligner 18 millions. Son salaire atteint 118 000 euros par semaine, outre-Manche.



Pour rappel, Nicolas Pepe a été recruté pour un montant de... 80 millions d'euros, au LOSC, en 2019. Il a depuis inscrit 16 buts et donné 9 passes décisives en 80 apparitions en Premier League. Son contrat court jusqu'en 2024.