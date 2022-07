Bompard de retour à l'OM ? La réponse

Frédéric Bompard aurait bien été sondé pour le poste d'adjoint d'Igor Tudor. Le technicien pourrait néanmoins plutôt rejoindre Troyes.





Si l'on en croit les informations rapportées par Foot Mercato, Frédéric Bombard a bien été approché par l'OM, ces derniers jours. L'ancien assistant de Rudi Garcia devrait toutefois plutôt rejoindre l'ESTAC, où son nom est cité pour la succession de Bruno Irles, déjà sur la sellette. Frédéric Bombard a figuré dans le staff phocéen entre 2016 et 2019. Il a connu sa première expérience comme entraîneur principal à Guingamp, la saison passée, pour un total de 6 succès, 7 matchs nuls et 3 défaites.



Il est pour l'instant difficile de savoir si les discussions pour sa venue ont précédé le départ de Mauro Camoranesi ou non.