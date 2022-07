Officiel : Mbemba à l'OM, c'est fait !

L'OM a officialisé la signature de Chancel Mbemba, qui était libre depuis son départ de Porto. Le joueur s'est engagé pour trois ans.





Le défenseur axial a paraphé un contrat portant jusqu'en 2025, après avoir passé sa visite médicale. Il aura la charge de compenser le départ de William Saliba, qui a été retenu par Arsenal. Il s'agit du troisième défenseur axial recruté par l'OM, ce mercato, après Samuel Gigot et Isaak Touré. Les postes sont doublés dans l'axe et il reste a priori à faire signer un milieu défensif, un ou deux latéraux et deux milieux offensifs.



A noter que la presse portugaise affirme que le FC Porto n'a pas prolongé Chancel Mbemba en raison de son âge suspecté, en janvier dernier. Selon certains médias, l'international congolais n'a pas 27 ans, mais plutôt 33 ans (bientôt 34).