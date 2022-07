Celdran : "Touré sera la révélation de la saison"

Christophe Celdran, président de Marignane-Gignac-Côte Bleue a donné son avis sur le niveau d'Isaak Touré. Il a été impressionné par le nouveau défenseur axial de l'OM. Le dirigeant demande du temps pour Samuel Gigot et est plus réservé sur Igor Tudor.





Interrogé par La Provence, Christophe Celdran a donné son sentiment sur la prestation réalisée par Isaak Touré, contre son équipe. Il pense que l'ancien Havrais sera l'une des révélations de la saison : "L'OM, c'est quand même costaud. Surtout, à mes yeux, le jeune défenseur Isaak Touré, très combatif et dont le travail de sape sera précieux. Ce sera la révélation de la saison, vous allez voir..." Le dirigeant demande en revanche un peu de temps pour Samuel Gigot : "En ce qui concerne Samuel Gigot, je pense que c'est un peu prématuré de porter un jugement précis, car il a besoin de retrouver un pic de forme physique optimal, poursuit de son côté Christophe Celdran. Quant aux choix d'Igor Tudor, je suis plus réservé. Je n'en ai pas compris certains. Gerson à droite, Payet à gauche, c'est nouveau. Les formules étaient complexes à décoder."



L'OM s'est imposé 4-1. Norwich, qui évolue en Championship, constituera un adversaire plus relevé, samedi.