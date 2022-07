Mercato : Mbemba en passe de rejoindre l'OM ?

Les négociations avec Porto auraient abouti pour Chancel Mbemba. Le défenseur axial serait attendu au centre d'entraînement de l'OM. Son âge pose question.





Selon le compte Twitter Titi (c'est toi le boss), Chancel Mbemba sera la prochaine recrue de l'OM, au poste de défenseur central. Le joueur apparait sur une photo prise à Marseille. Il va passer sa visite médicale et signer son contrat dans les prochaines heures. La Provence croit savoir qu'il va s'engager pour trois ans.



Le natif de Kinshasa est libre de tout engagement depuis son départ de Porto, en juin. Il évolue donc au poste de défenseur central et compte 66 sélections avec le Congo. Le joueur était arrivé en provenance de Newcastle en 2018 et a totalisé 137 matchs, toutes compétitions confondues. A noter que son âge a été l'objet de polémiques. Il a officiellement 27 ans, mais son ancien agent affirmait qu'il avait 6 ans de plus (donc 33 ans), ce que parait confirmer une licence qui circule sur les réseaux sociaux avec une année de naissance de 1988.



Chancel Mbemba était bien titulaire au FC Porto, la saison passée. Les prochains mois diront si l'OM a fait un bon coup.