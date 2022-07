LFP : l'argent de CVC versé à la fin du mois ?

La LFP va conclure le deal avec CVC le 26 juillet. Les clubs de Ligue 1 vont percevoir leurs millions à la fin du mois. Et l'OM parait clairement lésé.





Selon L'Équipe, l'assemblée générale de la LFP va acter l'accord sur la filiale commerciale et avec CVC, le 26 juillet. Le deal prévoit le paiement de 1,5 milliard d'euros pour 13,04 % de la future filiale de la LFP. Les premiers versements devraient intervenir à la fin du mois. Et les clubs devront utiliser l'argent dans certaines catégories de projet pour percevoir les deux versements suivants.



Une bonne affaire ? Vincent Labrune et certains clubs le pensent... On peut pourtant penser que ce qui est qualifié de "butin" par les médias, aujourd'hui, aura pour effet de réduire fortement les recettes sur les années qui viennent. CVC n'investit pas à perte...



La répartition parait par ailleurs assez étonnante : le PSG percevra un total de 200 millions d'euros, en trois fois. Quant à l'OM, il touchera 90 millions d'euros, soit autant que l'OL et à peine plus que Rennes, Nice, Monaco et Lille (80 millions d'euros). On peut dire qu'il est le grand perdant, alors que ses audiences en France sont comparables à celles du PSG. Les dirigeants marseillais ont-ils vraiment défendu l'intérêt du club ?



A noter encore que la LFP va prélever 170 millions d'euros pour rembourser le PGE (prêt garanti par l'État) et garder 130 millions d'euros pour un fonds de réserve. La FFF va quant à elle toucher 20 millions d'euros, et on ne sait pas trop pourquoi.