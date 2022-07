Vente OM : Jacquin dénonce des intermédiaires bidon

Alexandre Jacquin a donné son avis sur les incessantes rumeurs de vente de l'OM. Le journaliste pense que certains de ses confrères se font avoir par des intermédiaires. Il considère également que Frank McCourt ne pourra pas continuer comme actuellement très longtemps.





Au micro de Mercredi c'est foot, Alexandre Jacquin s'est exprimé sur la possible vente de l'OM. Il peine à imaginer que Frank McCourt reste longtemps dans la situation actuelle : "Si Frank McCourt veut vraiment garder le club, c'est ce qu'il dit, mais on a le droit d'en douter, il faut vraiment faire autre chose que ce qu'il fait depuis qu'il est là. Parce qu'on pouvait se dire qu'avec Longoria c'était bien, il a un président jeune, dynamique, Sampaoli c'était bien... On en avait débattu, mais il y avait de l'idée. Alors qu'aujourd'hui on part vraiment sur du pari à très très haut risque. Ça peut fonctionner, mais c'est vraiment du pari à très très haut risque. J'ai peur des réactions des joueurs comme Guendouzi qui jouait tous les matchs, si d'un coup il s'avère qu'il joue un peu moins, qu'il est moins bon, moins performant, et qu'à cause de ça ça lui coûte sa place à la Coupe du monde. Si c'est pour que McCourt reste et fasse vivoter le club de la sorte, autant le mettre en vente. Ce qui n'est pas le cas", a-t-il déclaré.





"On cherche un peu derrière et il s'avère qu'il y a rien"

Le journaliste de La Provence ne pense pas que Frank McCourt ait de proposition sérieuse : "Des investisseurs intéressés, il y en a, mais il y en a toujours eu. On parlait des Saoudiens, mais il y a toujours eu des investisseurs intéressés. Et 90% de ces investisseurs-là n'ont pas la surface financière pour acheter l'OM, car en fait ce sont souvent des intermédiaires, qui se disent proches de untel, qui contactent tel journaliste en disant ‘attention l'OM va être racheté'. Et en fait on cherche un peu derrière et il s'avère qu'il y a rien. Le meilleur exemple c'était le cas Ajroudi, il y a deux ans. Il n'avait pas la capacité de racheter l'OM, ce n'était pas possible. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir comme Mourad Boudjellal. Aujourd'hui l'OM n'est pas en vente. Officiellement Frank McCourt ne veut pas vendre, ça ne va pas dire qu'il ne va pas vendre. Je ne le vois pas rester cinq ans dans cette situation", a-t-il poursuivi.



Des dizaines de comptes continuent d'alimenter les rumeurs concernant une vente qui aurait déjà eu lieu, sur Twitter. A croire qu'ils sont payés pour ça...