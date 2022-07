Mercato : ça se confirme pour Nyakossi

Roggerio Nyakossi devrait bientôt s'engager avec l'OM. Le défenseur axial devrait d'abord évoluer avec la réserve.





L'Équipe confirme la piste menant à Roggerio Nyakossi. Le Suisse de 18 ans devrait parapher un contrat portant sur cinq ans et d'abord évoluer avec la réserve, aux côtés de Jelle Van Neck, Bartug Elmaz et François-Régis Mughe. Le joueur évoluait jusque-là sous la tunique du Servette et est considéré comme très prometteur. Il est particulièrement solide (1m94, 94 kg) et compte 3 sélections avec les U19 suisses.



Roggerio Nyakossi a pris part à 6 rencontres officielles avec l'équipe première du Servette.