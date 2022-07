Mercato : l'OM pense toujours à Deulofeu ?

L'OM serait toujours sur le coup pour recruter Gerard Deulofeu, ce mercato. L'ailier gauche n'a toujours pas trouvé d'accord avec Naples.





Selon les renseignements publiés par Marca, l'OM reste l'un des clubs les plus pressants pour obtenir le renfort de Gerard Deulofeu, cet été. Naples était annoncé favori pour le faire signer, mais les discussions tardent à se conclure. Les Partenopei ont apparemment d'autres priorités, alors que Dries Mertens et Lorenzo Insigne sont partis. Le nom de Paulo Dybala a notamment été cité, ces derniers jours : Aurelio de Laurentiis voudrait renouer avec la politique des grands attaquants argentins. D'autres formations seraient dans la course pour faire venir l'Espagnol : ce serait le cas de l'Atalanta, de Villarreal et du FC Séville. Autant dire que l'affaire est loin d'être gagnée.



Gerard Deulofeu a inscrit 13 buts et donné 5 passes décisives en 35 matchs, la saison passée. L'Udinese attendrait environ 18 millions d'euros pour laisser filer son joueur.