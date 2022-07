Mercato : Nyakossi tout proche de l'OM ?

L'OM pourrait recruter Roggerio Nyakossi, dans les prochains jours. Le défenseur axial, qui est considéré comme l'un des éléments plus prometteurs de Suisse, aurait même déjà signé son contrat.





Selon les informations glanées par Inside Mercato, Roggerio Nyakossi va rejoindre les rangs olympiens, ces prochaines heures. On l'aurait qualifié de colosse (1m94, 94 kg), si Isaak Touré n'était pas arrivé avant. Le Suisse est considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs de sa génération, en Suisse. Il aurait paraphé son contrat mercredi et l'officialisation liée à sa venue pourrait rapidement intervenir.



Âgé de 18 ans, Roggerio Nyakossi est sous contrat avec le Servette jusqu'en juin 2023. Il compte 3 sélections avec l'équipe U19 de Suisse et a disputé 5 matchs de championnat suisse, la saison passée.