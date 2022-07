Trois minots ont prolongé (Officiel)

Rayan Hassad, Emran Soglo et Yakine Said M'Madi ont prolongé leur contrat avec l'OM.





L'OM s'est entendu avec Rayan Hassad, Emran Soglo et Yakine Said M'Madi pour un nouveau contrat. Le premier a paraphé un contrat pro, mais aucune précision n'est donnée pour les deux autres. Il s'agit d'une bonne nouvelle, étant donné que Yakine Saïd M'Madi était notamment annoncé sur le départ. Le défenseur a d'ailleurs pris part au match amical, hier : il était titulaire aux côtés d'Isaak Touré et Samuel Gigot, au coup d'envoi.



La saison passée, Yakine Said M'Madi s'est souvent entraîné avec l'équipe première phocéenne.