La FDJ prolonge l'aventure avec l'OM

FDJ ParionsSport a prolongé son partenariat premium avec l'OM jusqu'en 2025.





Sur son site officiel, l'OM a officialisé la prolongation du partenariat avec FDJ ParionsSport. Le contrat premium porte désormais jusqu'en juin 2025. Il prévoit notamment le développement d'animations et de contenus exclusifs. "Nous sommes particulièrement heureux et fiers de la poursuite de notre partenariat avec l'Olympique de Marseille. Fiers de la proximité que ce partenariat nous offre avec l'une des plus importantes communautés de supporteurs en France. Fiers également de partager les valeurs du sport avec ce club historique de notre championnat", a confié le directeur des activités de paris sportifs du groupe FDJ.



Pour rappel, l'OM a changé de sponsor maillot, au printemps. Cazoo apparait désormais sur le devant des tuniques. Le partenariat avec Boulanger a également été reconduit, il y a quelques jours.