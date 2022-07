Mercato : l'OM a fait une offre pour Clauss, qui est emballé

L'OM aurait transmis une première offre pour recruter Jonathan Clauss. Le joueur serait emballé, mais pas ses dirigeants.





Selon les renseignements apportés par L'Équipe, l'OM a proposé 5 millions d'euros, plus 1 million de bonus, pour recruter Jonathan Clauss, cet été. L'offre a été retoquée par Lens, qui attend 10 millions d'euros pour laisser filer son joueur. Le quotidien précise que les Lensois n'ont pas un gros besoin de vendre et sont prêts à conserver l'international français. Les Phocéens n'auraient eux pas l'intention de surpayer un joueur de 29 ans qui n'a plus qu'un an de contrat.



Igor Tudor apprécierait le profil du joueur nordiste, qu'il jugerait capable de s'adapter facilement dans son système de jeu. Une deuxième offre serait dans les tuyaux, mais les négociations ne paraissent faire que commencer. Le natif de Strasbourg serait lui proche d'un accord avec les dirigeants marseillais.