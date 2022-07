L'OM de Tudor s'impose 4-1 contre Marignane

Le premier match d'Igor Tudor a accouché d'une facile victoire marseillaise sur le score de 4-1, face à Marignane-Gignac-Côte Bleue FC.





Disposé en 3-4-2-1, avec Dimitri Payet et Gerson en milieux offensifs centraux derrière Cédric Bakambu en pointe, l'OM a eu la mainmise sur toute la première période, face à un adversaire de National 2, Marignane-Gignac-Côte Bleue FC. Très actif, le numéro 10 Dimitri Payet, capitaine du jour, a tiré un corner dévié de la tête par Mattéo Guendouzi, pour que Cédric Bakambu pousse le ballon au fond des filets, devant la cage, pour l'ouverture du score (1-0, 24e). Titulaire dans une défense à trois, avec Samuel Gigot, Isaak Touré (19 ans) a fait forte impression : défensivement tranchant, l'ancien Havrais a également fait quelques percées offensives intéressantes. Sur les ailes, Pol Lirola et Sead Kolasinac ont été assez discrets, alors que le jeune Targhalline a fait montre d'une belle aisance technique au milieu.



En deuxième période, Igor Tudor a modifié complètement son onze de départ, avec l'apparition sur le pré de quelques nouveaux venus : le portier Jelle Van Neck, le défenseur Yakine Said M'Madi et le milieu turc Bartug Elmaz. Dès la 49e, Marignane est revenu au score, après une intervention ratée de Duje Caleta-Car, qui a permis à l'attaquant adverse de filer au but et de tromper le gardien de l'OM. Cengiz Ünder, qui s'est retrouvé dans une position inhabituelle de piston droit, avec des tâches défensives à assurer, a brillé offensivement en seconde période, d'abord par un tir dévié sur la barre à la 51e, puis 2 minutes plus tard, avec une passe décisive lumineuse dans la profondeur pour Bamba Dieng (2-1). Le Sénégalais, très actif, a ensuite touché deux fois les poteaux (65e, 79e), avant de trouver le chemin des filets à deux reprises. Sur penalty, d'abord, après une faute qu'il a provoquée (83e), puis en fin de match (90e+2), d'un subtil lob sur une belle ouverture de Pape Gueye.



L'OM s'impose donc sur le score de 4-1 face à Marignane-Gignac-Côte Bleue FC, grâce à un triplé de Bamba Dieng, avant d'affronter le club anglais de Norwich, samedi, pour son deuxième match de préparation.