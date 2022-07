Fin du partenariat entre Diambars et l'OM ?

L'OM n'aurait pas l'intention de prolonger le partenariat avec Diambars. Pablo Longoria aurait d'autres idées pour la formation.





Selon les renseignements relayés par l'insider de Twitter Treize013, le partenariat entre Diambars et l'OM devrait bientôt prendre fin. Les dirigeants du centre de formation sénégalais seraient mécontents des relations avec la direction sportive olympienne. L'OM n'aurait notamment pas activé ses deux options prioritaires, pour cet été (le club phocéen en a deux par an). Pablo Longoria ne ferait pas de cette collaboration sa priorité pour l'avenir : avec David Friio, il aurait d'abord pour ambition de "triompher dans la région marseillaise", avant d'obtenir à terme les meilleurs jeunes au niveau national.



Mikayil Ngor Faye ne devrait donc pas rejoindre Marseille, ces prochaines semaines. Le jeune joueur serait d'ailleurs sur le point de signer au Dinamo Zagreb.





THREAD : L'#OM et Diambars, bientôt la fin ? ⬇️



* J'ai pu récolter quelques informations à ce sujet, et vous n'avez plus qu'à dérouler pour tout savoir sur le partenariat entre le club et l'Institut.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/9ZS6Ci5NdM