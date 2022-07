L'explication sur le timing du départ de Camoranesi

Mauro Camoranesi n'a passé que quelques jours à Marseille. Hari Vukas, qu'il remplaçait, ne devait initialement pas être disponible si rapidement.





Dans son édition du jour, La Provence apporte des précisions sur le départ de Mauro Camoranesi. Au contraire de L'Équipe, qui se plait visiblement à relater une version plus piquante, le quotidien provençal explique que l'Italien avait validé une pige plus ou moins longue, liée à la situation d'Hari Vukas. Ce dernier, qui venait d'accepter le poste de sélectionneur des U17 croates, a réussi à se libérer de son engagement plus vite que ne l'avait imaginé Igor Tudor. Mauro Camoranesi a donc à son tour été libéré. Un deuxième préparateur physique, Mario Rotondale, arrive également.



Le staff d'Igor Tudor est donc le suivant : Hari Vukas (adjoint), Antonello Brambilla (entraîneur des gardiens), Carlo Spignoli (préparateur physique), Mario Rotondale (préparateur physique) et Giuseppe Maiuri (analyste vidéo).