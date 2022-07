Mercato : Strootman vers une destination exotique ?

Kevin Strootman serait emballé par l'idée de rejoindre le Golfe, cet été. Ses agents lui cherchent un club et négocieront ensuite avec l'OM.





Sous contrat jusqu'en juin 2023, Kevin Strootman devrait quitter l'OM, cet été. Cagliari, où il était prêté pour deux ans, a été relégué, provoquant son retour à Marseille. Mais le Néerlandais ne s'entraîne pas avec le groupe et son départ parait irrémédiable. Ses représentants lui cherchent une destination, indique L'Équipe, le joueur étant favorable à l'idée d'une signature dans un pays du Golfe. Le quotidien croit savoir que des discussions commenceront avec les dirigeants phocéens pour la rupture de son contrat, lorsqu'il aura trouvé un club. Son clan aura alors pour objectif "d'arracher le plus de mensualités" possible à l'Olympique de Marseille.



Arrivé en 2018, Kevin Strootman constitue l'un des plus gros flops de l'histoire de l'OM. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia ont misé 25 millions d'euros pour sa venue.