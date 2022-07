Mercato : Nico emballé par l'OM, mais...

Nico Gonzalez aurait validé la piste OM, mais aurait été retenu par Xavi au Barça.





D'après les renseignements communiqués par la presse catalane (relayés par Nicolas Faure), Nico Gonzalez était favorable à un prêt à l'OM. Le joueur y aurait notamment retrouvé son ami Konrad De La Fuente. Pour autant, son entraîneur, Xavi Hernandez, n'aurait pas été ouvert à son départ et l'aurait retenu. La donne pourrait changer avec l'arrivée de Franck Kessié, selon que Frenkie de Jong part ou reste.



Nico Gonzalez est sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2024. Capable d'évoluer en six et en huit, l'international U21 (3 sélections) a disputé 27 matchs de Liga, depuis le début de sa carrière.