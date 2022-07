Mercato : l'OM ne lâche pas Harit ?

Amine Harit resterait dans le viseur de l'OM, ce mercato. D'autres équipes, comme le FC Porto, penseraient à lui.





D'après les renseignements obtenus par FootMercato, l'OM reste intéressé par Amine Harit, bien que Jorge Sampaoli soit parti. Pablo Longoria aurait souvent répété en interne qu'il souhaitait l'intégrer à l'effectif pour la saison prochaine. Le président de l'OM jugerait toutefois que la période actuelle n'est pas propice aux bonnes affaires, les prix étant au plus haut. D'autant que d'autres clubs suivraient de près l'international marocain : ce serait le cas du FC Porto et de Galatasaray.



La saison passée, Amine Harit a inscrit 5 buts et donné 4 passes décisives en 34 apparitions sous la tunique phocéenne.