Au lieu de Tudor, Courbis pensait à Zidane et Galtier

Roland Courbis a donné son avis sur la succession de Jorge Sampaoli. Le nouveau coach de l'OM est Igor Tudor, mais le consultant de RMC aurait visé, lui, deux Français.





Christophe Galtier, qui a rejoint le PSG cet été, en provenance de l'OGC Nice, avait le profil idéal pour coacher Marseille, selon Roland Courbis, interrogé par Media Foot Marseille : "Quand je vois quelqu'un comme Christophe Galtier signer à Paris, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est dommage. On connaît l'attachement de Christophe pour Marseille et l'OM. Ça aurait pu être une belle aventure. Sinon, même s'il y a une petite chance sur dix que ça aboutisse, pourquoi ne pas aller proposer le poste à quelqu'un qui porte le nom de Zinedine Zidane ? Il a refusé Paris, d'accord, mais pourquoi ne pas tenter sa chance ? Puisque ce n'est pas une question d'argent, les 450 000 euros que l'OM donnait à (Jorge) Sampaoli pouvait faire l'affaire. Et si après, il refuse avec une certaine élégance, en disant que pour le moment, sa priorité est à l'équipe de France, les supporters de l'OM sont tout à fait capables de comprendre cette réponse."



Le président Pablo Longoria a probablement privilégié, pour le nouvel entraîneur de l'OM, la manière de jouer, et celle d'Igor Tudor, décrite comme offensive, semble plus correspondre à l'OM et au slogan du club, "Droit au but", que le jeu défensif et de contre-attaque de Christophe Galtier. Quant à Zinédine Zidane, il semble hors d'atteinte pour l'OM.