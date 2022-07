Mercato : un Romain veut l'OM

Pisté par Marseille, Jordan Veretout aurait fait son choix pour son avenir.





D'après les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, l'ancien Nantais voudrait rejoindre l'OM cet été, malgré les sollicitations de plusieurs clubs français, comme l'AS Monaco et l'OGC Nice. Jordan Veretout ne serait plus dans les plans de José Mourinho et l'AS Roma serait donc disposée à le laisser s'en aller cet été, alors que sa valeur marchande est de 17 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.



Le joueur de 29 ans est sous contrat avec le club italien jusqu'en 2024. Les bonnes relations entre l'OM et l'AS Roma pourraient faciliter la venue de l'international français (5 sélections), même si son profil pourrait ne plus être recherché par l'OM d'Igor Tudor, alors que Jorge Sampaoli visait, avant de partir, un milieu défensif meneur de jeu reculé, ce qu'est Jordan Veretout.