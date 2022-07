Courbis : "Sampaoli se trompait un match sur deux"

Roland Courbis, l'ancien entraîneur de l'OM, n'a pas hésité à critiquer Jorge Sampaoli, qui a quitté le club au début du mois de juillet.





Dans une interview pour Média Foot Marseille, le consultant de RMC a remis en cause l'apport de l'Argentin l'an dernier à l'OM : "Le départ de Jorge Sampaoli, une bonne nouvelle ? Dans la mesure où c'est un entraîneur qui se trompait un match sur deux la saison dernière... Je pense qu'on peut raisonnablement considérer que c'est une bonne nouvelle, oui. On va peut-être envisager de voir à l'OM un entraîneur qui ne passe pas à côté un match sur deux. (...) On peut m'expliquer tout ce qu'on veut mais quand on a un stade Vélodrome comme ça (...) avec cette résonance, cette puissance vocale du public, comment peut-on prendre 25 points à domicile ? À Marseille, le public, c'est le 12e homme. (Jorge) Sampaoli a réussi à faire du 12e homme un joueur expulsé !"



Roland Courbis pense, malgré la qualification en Ligue des Champions, que l'OM doit avoir des regrets : "Quand tu vois que la finale de Conférence League oppose les Rangs à Francfort (en réalité de la Ligue Europa, ndlr), tu ne te dis pas que l'OM a sa place ? On parlait du Groupe de la mort au début de la compétition, avec la Lazio qui n'a pas terminé dans le top 5 en Serie A et Galatasaray qui n'a pas fait dans les 10. Moi j'appelais plutôt ça le groupe de la rigolade... Et la Coupe de France, sans le PSG, Lyon ou encore Rennes (...) il n'y avait pas quelque chose à faire là ?"



Toute la saison ou presque, Roland Courbis a critiqué les choix de l'Argentin, qui a pourtant terminé à la 2e place de la L1 et a joué la demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Pas mal pour quelqu'un qui se trompe "une fois sur deux".