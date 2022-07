Mercato : un club anglais de plus sur Depay

Le Néerlandais Memphis Depay est cité aux quatres coins de l'Europe, alors que son contrat avec le Barça se termine en 2023.





D'après Liverpool Echo, le club d'Everton penserait à Memphis Depay pour compenser le départ du Brésilien Richarlison vers Tottenham, cet été. Les Spurs viseraient également le Néerlandais du FC Barcelone, tout comme José Mourinho, le coach de l'AS Roma, en Italie. Ce qui fait du beau monde, en plus des autres clubs cités (Manchester United notamment), et qui confirme que l'OM, dans le dossier, ne semble avoir aucune chance d'atteindre son but.



En effet, Marseille ne paraît pas armé, financièrement parlant, pour concurrencer des clubs anglais sur le marché des transferts. Justin Kluivert (AS Roma), par exemple, semble un dossier offensif plus accessible.