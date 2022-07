Mandanda : "J'ai donné tout ce que je pouvais donner"

Steve Mandanda, le nouveau gardien de Rennes, a été présenté à la presse, ce lundi.





La légende marseillaise a expliqué les raisons qui l'ont poussé à signer au Stade rennais cet été : "J'ai eu les premiers contacts à la fin de la saison avec Florian Maurice, ici présent. Ensuite, j'ai eu la chance de voir le coach (Bruno Genesio). J'ai beaucoup, beaucoup réfléchit à ma situation, qu'on connaissait à Marseille. Parce qu'à côté de ça, il y a eu un projet très ambitieux ici. En prenant la décision de venir ici, je devais être convaincu que j'avais encore cette volonté et cette envie d'être très performant et d'aider le club. J'avais encore envie de jouer, j'avais envie de prendre du plaisir et j'avais encore envie de gagner. Et partant de là, je les ai rappelés pour valider mon choix et accepter de rejoindre le club, et depuis quelques temps, je suis très content d'être là."



Steve Mandanda n'a cependant pas oublié l'OM et a déclaré son amour pour le club phocéen : "Je ne peux pas mentir sur ça. Je suis attaché au club de l'Olympique de Marseille, j'ai tout vécu là-bas. Je suis aujourd'hui le joueur que je suis grâce à ce club. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. Ce n'était pas simple comme décision et c'est pour ça que ça a pris du temps aussi. Mais après avoir bien réfléchi, je savais et j'étais persuadé que c'était le moment, que c'était pour moi la meilleure décision à prendre et que la suite se trouvait au Stade rennais."



Steve Mandanda, 37 ans, a signé jusqu'en 2024 à Rennes.