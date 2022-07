Mercato : un ancien Marseillais vers la Serie B ?

Marley Aké, sous contrat avec la Juventus, pourrait quitter le club italien pour l'échelon inférieur.





D'après le Corriere dello Sport, le joueur formé à l'OM pourrait rallier la Serie B, en l'occurrence le club de Frosinone. La Juventus ne serait pas contre un prêt pour le Français de 21 ans, alors que le contrat de Marley Aké s'achève en 2025 et que l'ailier n'a presque aucun temps de jeu en équipe première (73 minutes en Serie A en 4 rencontres et 61 minutes en Coupe d'Italie en 2 matchs, l'an passé).



Marley Aké serait suivi par de deux clubs de L1, Angers et Clermont, ainsi que d'Anderlecht, en Belgique. À l'été 2021, Marley Aké avait signé à la Juve pour 8 millions d'euros.