Mercato : De Zerbi quitte le Shakhtar

L'Italien Roberto De Zerbi n'est plus le coach du club ukrainien depuis ce lundi.





Arrivé au Shakhtar Donetsk en mai 2021, Roberto De Zerbi a été libéré de son contrat un peu plus d'un an plus tard, alors que la formation ukrainienne n'a pas joué de rencontres depuis le 18 février 2022 et le début de la guerre en Ukraine.



Cité à l'OM pour remplacer l'Argentin Jorge Sampaoli, l'Italien de 43 ans, passé par Sassuolo et Palerme, a été devancé dans l'esprit des dirigeants de l'OM par le Croate Igor Tudor. Le fait que l'actuel entraîneur de Marseille soit libre au moment du départ de Jorge Sampaoli a aussi peut-être joué en sa faveur, alors que Roberto De Zerbi ne l'était pas.



Adepte du beau jeu, l'entraîneur italien devrait trouver un bon rapidement.