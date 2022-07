Mercato : Saliba prolongé par Arsenal ?

Le défenseur central français est de retour cette semaine à l'entraînement des Gunners, après un prêt d'un an à l'OM.





D'après le compte Twitter AFC Stuff, qui parle de l'actualité d'Arsenal, William Saliba s'est présenté au centre d'entraînement de la formation anglaise, ce lundi, avec son agent. Des discussions pour une prolongation de contrat auraient lieu entre le club et le clan du joueur. Lié à Arsenal jusqu'en 2024, le néo-international français (5 sélections) pourrait étendre son contrat d'au moins une année, si ce n'est plus. Ce qui ne serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour l'OM.



En effet, Arsenal peut se montrer réticent à se séparer en prêt d'un joueur dont l'échéance de contrat est relativement proche. Si William Saliba prolonge, les Gunners pourront céder une nouvelle fois le défenseur pour qu'il joue et prenne de la valeur, ce qui est d'autant plus le cas quand le contrat est plus long. Selon le Sun, l'OM vise toujours William Saliba pour cet été.