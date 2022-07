L'Athlético Marseille a déposé le bilan

L'Athlético Marseille, en proie à des difficultés financières, a déposé le bilan.





Dirigé notamment par Souleymane Diawara (actionnaire depuis 2017) et Karim Aklil (agent de joueurs), l'Athlético Marseille, anciennement Marseille-Consolat, a déposé le bilan, annonce RMC.



Selon le média, les problèmes financiers du club étaient connus depuis plusieurs mois, l'Athlético Marseille ayant même été rétrogradé en Régional 1 à la fin de la saison 2021-2022. Le club accusait des dettes de l'ordre de 800 000 euros et les joueurs n'étaient plus payés.



En 2014-2015 et 2016-2017, l'Athlético Marseille est passé tout proche d'une montée en Ligue 2, terminant 4ème à deux reprises malgré le plus petit budget de National.