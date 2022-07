Feghouli : "Tudor est un leader"

Chez nos confrères de So Foot, Sofiane Feghouli est revenu sur sa collaboration avec Igor Tudor du côté de Galatasaray.





Arrivé en début de semaine à Marseille, Igor Tudor va tenter de faire aussi bien que son prédécesseur Jorge Sampaoli, mais avec des méthodes et une approche probablement très différentes. Ses méthodes, Sofiane Feghouli les connaît plutôt bien puisqu'il a travaillé avec le Croate du côté de Galatasaray : "Il est très investi, il est minutieux : travail psychologique, physique, tactique. Il cherche constamment à être meilleur. On réalisait des séances pouvant aller jusqu'à 7 ou 8 kilomètres parcourus et nous dominions nos adversaires dans l'intensité, dans l'impact. Les séances d'entraînement étaient physiquement au top. Tactiquement, la semaine, le plan de jeu était bien préparé. Tudor n'acceptait pas ceux qui baissaient les bras ou un joueur nonchalant aux entraînements. Il fallait être fort avec ballon et sans ballon et physiquement au top, un vrai athlète, pour supporter sa charge de travail quotidienne"



Même si l'Algérien reconnaît que l'ancien coach du Hellas Vérone manque parfois de tact, il estime que c'est un tout de même un très bon choix pour l'OM : "En revanche, le relationnel avec les joueurs était parfois délicat. Il est plutôt blagueur et s'adresse à tout le monde de la même façon. Il n'y a pas de distinction. Mais parfois, dans le travail, il devrait faire preuve de plus de tact dans son approche selon la mentalité du joueur à qui il s'adresse. Certains peuvent se sentir froissés, et ça peut parfois causer des disputes. Mais il a assurément pris en expérience depuis cinq ans, et pour Marseille, c'est une très bonne signature. C'est un leader et il assume pleinement sa vision des choses. Il sait y faire avec les Méditerranéens."