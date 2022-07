Ravanelli conseille à Scamacca d'aller au... PSG

Fabrizio Ravanelli pense que Gianluca Scamacca devrait rejoindre les rangs du PSG, cet été.





Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l'attaquant a commenté la situation de Gianluca Scamacca. Il pense que le joueur de Sassuolo devrait rejoindre le PSG : "Gianluca ferait bien, même très bien, d'y aller. Non seulement il va se mesurer chaque jour à l'entraînement et puis en match à de grands champions, mais c'est justement la très grande équipe qui est l'environnement parfait où les champions te font sentir à la maison, ce qui n'arriverait peut-être pas dans un club moyen où il y a beaucoup de jalousie. Les champions vous accueillent toujours à bras ouvert, tel une ressource qu'il vaut bien traiter et faire grandir", a-t-il indiqué.



Il y aurait une bonne ambiance dans le vestiaire parisien ? Le PSG parait de toute façon refroidi par les exigences de Sassuolo et pourrait miser sur Hugo Ekitike (Reims). Pour rappel, l'OM s'est intéressé à Gianluca Scamacca, en 2020.