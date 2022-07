Mercato : l'OM en pince pour Barak ?

L'OM s'intéresserait à Antonin Barak, joueur du Hellas Vérone. Igor Tudor parait avoir suggéré son nom à ses dirigeants.





Selon le journaliste Orazio Accomando (DAZN Italia), l'OM a coché le nom d'Antonin Barak, pour renforcer son secteur offensif. Sous contrat avec le Hellas Vérone jusqu'en 2024, l'international tchèque évolue dans l'entrejeu, principalement à un poste de milieu offensif. Il a inscrit 27 buts et donné 12 passes décisives en 129 rencontres de Serie A, depuis son arrivée en Italie, et a notamment défendu les couleurs de Lecce et de l'Udinese. Il était entraîné par Igor Tudor, la saison passée. Le Croate l'apprécie visiblement et semble à l'origine de cet intérêt.



Le journaliste précise que l'OM n'a pas entamé de discussion pour faire venir le natif de Pribram.