Mercato : les détails du transfert de Radonjic

D'après les informations obtenues par La Provence, Nemanja Radonjic va être prêté avec option d'achat obligatoire au Torino.





Un peu plus tôt dans l'après-midi, nous apprenions le transfert de Nemanja Radonjic au Torino. La Provence a dévoilé les détails de l'opération entre l'OM et le club transalpin.



D'après les informations obtenues par le quotidien régional, qui cite les médias italiens, le Serbe va être prêté avec une option d'achat obligatoire estimée entre 2 et 3 millions d'euros. Il y a quatre ans, l'OM avait déboursé 12 millions pour s'attacher ses services.