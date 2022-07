Clemente : "L'OM n'a jamais donné l'opportunité que le PSG offre à Galtier"

Javier Clemente s'est exprimé sur la signature de Christophe Galtier au PSG. L'Espagnol ne pense pas que ses origines marseillaises poseront problème, à Paris.





Interrogé par Marca, Javier Clemente a évoqué ses relations avec Christophe Galtier, qu'il a eu comme adjoint à l'OM, en 2000. L'ancien sélectionneur se souvient de son tempérament : "C'était déjà un garçon avec beaucoup de tempérament. En fait, il fallait séparer deux joueurs et sa main ne tremblait pas. J'étais en charge de la tactique, mais il m'a aidé à savoir qui était qui dans cette équipe", a-t-il indiqué.





"Le fait qu'il soit marseillais n'aura pas d'influence"

L'Espagnol ne croit pas que le Marseillais sera en difficulté avec les égos du vestiaire parisien : "Je ne pense pas, s'il y en avait, qu'il autoriserait une indiscipline ou un manque de respect, quel que soit le joueur. Je ne pense pas qu'il aurait ces problèmes, mais s'il y en avait, Christophe a assez de caractère pour les résoudre. Déjà à mon époque, c'était un garçon qui s'entendait très bien avec les joueurs. Il m'a beaucoup aidé et sa présence était très positive. Le plus important à ce sujet, c'est que j'ai gagné un ami et je suis content de ce qui lui arrive maintenant avec ce poste à Paris." Clemente ne considère enfin pas que ses origines vont poser problème : "Je pense que Christophe va bien faire dans cette nouvelle étape. Le fait qu'il soit marseillais n'aura pas d'influence, car l'OM, entre autres, ne lui a jamais donné l'opportunité que le PSG lui offre maintenant." Christophe Galtier parait a priori d'accord, étant donné qu'il a annoncé qu'il mettait ses origines de côté.



Javier Clemente a passé 15 matchs sur le banc de l'OM, pour peu de réussite (1,20 point par match).