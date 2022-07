Mercato : Sampaoli convoité par plusieurs sélections

Jorge Sampaoli figurerait sur les tablettes des fédérations de l'Égypte et du Pérou. Deux clubs s'intéresseraient aussi à lui.





Si elle s'est terminée de façon inattendue, l'expérience de Jorge Sampaoli à l'OM constitue une réussite. L'Argentin a atteint ses objectifs et obtenu plus de 54 % de succès. Le technicien intéresse beaucoup de monde, cet été. D'après les éléments recueillis par Minuto D, les fédérations égyptiennes et péruviennes pensent à lui pour prendre les rênes de leur sélection. Deux clubs auraient également avancé leurs pions pour le recruter : un situé au Brésil, l'autre en Turquie.



Il n'est pas évident que Jorge Sampaoli valide l'idée d'une nouvelle expérience si rapidement, alors qu'il n'avait pas pris de pause avant de rejoindre l'OM.