Tudor ne modifie pas la préparation de Sampaoli

Igor Tudor a choisi de ne pas apporter de modification à la préparation choisie par Jorge Sampaoli.





Igor Tudor prend peu à peu ses marques à Marseille. Beaucoup de travail l'attend, ces prochaines semaines, en particulier pour le choix des joueurs sur lesquels il souhaite s'appuyer et le mercato. En ce qui concerne la préparation, le nouvel entraîneur de l'OM a décidé de faire confiance au "programme d'avant-saison échafaudé du temps de Sampaoli", indique La Provence. Le Croate n'y a pas apporté de modification. Les Phocéens se rendront donc en Angleterre pour y faire un stage et disputeront cinq matchs amicaux, cet été.



Les rencontres amicales de l'OM sont prévues contre Marignane Gignac FC (13/07), Norwich (16/07), Middlesbrough (22/07), le Betis Séville (le 27/07) et le Milan AC (le 31/07).