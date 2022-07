La composition du staff de Tudor

Igor Tudor sera accompagné par quatre techniciens, à l'OM. Voici la composition de son staff.





Dans son édition du jour, L'Équipe confirme les noms des techniciens qui vont entourer Igor Tudor, à l'OM. Le Croate s'appuiera sur quatre personnes de confiance : Mauro Camoranesi tiendra le rôle d'adjoint. L'ancien Turinois était sans club depuis son départ de Maribor. Antonello Brambilla s'occupera des gardiens. Il est notamment passé par la Sampdoria, Cagliari et Watford, durant sa carrière. Carlo Spignoli aura la charge de la préparation physique : il connait les exigences de la Ligue 1, étant donné qu'il a passé six saisons à Monaco, entre 2013 et 2019. Enfin, Giuseppe Maiuri sera nommé analyste vidéo. Il était dans le staff d'Andrea Pirlo, à la Juventus de Turin, en 2020-2021.



On ne sait pour l'instant pas le rôle qui sera donné à Pancho Abardonado et Felipe Saab, s'ils sont conservés.