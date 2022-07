Mercato : Dybala à l'OM ? La réponse

Fabrizio Romano a calmé son monde concernant Paulo Dybala. Non, l'Argentin n'est pas ciblé par l'OM.





Sur Twitter, Fabrizio Romano a répondu à la rumeur Dybala à l'OM. L'Italien n'a pas fait de mystère : "Beaucoup de questions des fans de l'OM, mais on me dit que Paulo Dybala n'est pas une option pour l'Olympique de Marseille dans l'état actuel des choses. Aucune négociation en cours", a écrit le journaliste sur le réseau social.



Paulo Dybala discute avec des clubs tels que l'Inter Milan. Le salaire évoqué pour sa venue est de l'ordre de 6 à 7 millions d'euros nets par an. Des émoluments quoi qu'il en soit bien trop élevés pour l'OM, qui vise un budget équilibré pour la saison prochaine.





...lot of questions by OM fans, but I'm told Paulo Dybala is not an option for Olympique Marseille as things stand. No negotiations ongoing.